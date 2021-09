All’allenamento di oggi della Nazionale italiana di calcio che domani affronterà la Lituania a Reggio Emilia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 non hanno preso parte Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile. Per il primo contusione alla coscia sinistra rimediata nel corso della gara con la Svizzera, per il secondo affaticamento muscolare.