La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Domani Leon Bailey si sottoporrà a nuovi accertamenti per verificare i tempi di recupero dopo la lesione al retto femorale destro rimediata il 21 agosto. I primi controlli avevano stimato uno stop di un mese e il giamaicano lavora con allenamenti personalizzati. Possibile rientro il 24 settembre a Nizza in Europa League, con l’obiettivo di esserci poi in campionato contro Verona e Fiorentina.

Bailey, ex Aston Villa, è destinato a occupare la corsia sinistra della trequarti, dove al momento Gasperini valuta anche Dybala o l’arretramento di Angeliño, con Tsimikas come alternativa sulla fascia. L’esterno attende il debutto in Serie A e intanto si prepara a Trigoria per farsi trovare pronto.