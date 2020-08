Controlli a tappeto, domani tocca a Zaniolo

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La Roma, dopo le positività di Mirante e di due Primavera, in questi giorni ha predisposto una serie di controlli per tutte le persone che lavorano a Trigoria e per i calciatori che, alla spicciolata, stanno rientrando nella Capitale. Ieri è toccato a Lorenzo Pellegrini, domani sarà la volta di Zaniolo. Nei giorni si erano sottoposti al tampone Dzeko, Pedro, Olsen, Florenzi, Karsdorp, Antonucci e tutta la formazione Primavera, che in questi giorni sta ripetendo i test dopo la positività di due calciatori.