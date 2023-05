Contro l’Inter sarà ancora emergenza

Il Messaggero (G. Lengua) – Qualificarsi alla prossima Champions aprirebbe una serie di scenari differenti rispetto a giocare l’Europa League per il secondo anno consecutivo. La massima competizione europea porterebbe più soldi nelle case della società da investire sul mercato e sulla permanenza di Mourinho in panchina. Un passaggio determinante sarà la partita di sabato prossimo contro l’Inter. Tornerà Matic a centrocampo dopo la squalifica scontata ieri con il Monza.

Resteranno indisponibili Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Belotti e Llorente. Hanno invece una chance di giocare titolari Dybala e Wijnaldum. Paulo è partito dalla panchina anche contro la squadra di Palladino, nei giorni scorsi non si è mai allenato in gruppo sia per il problema alla caviglia sia per quell’adduttore. Il timore di una ricaduta è troppo alto e un nuovo danno muscolare gli impedirebbe di disputare le gare chiave della stagione. Per questo Mourinho lo sta aspettando con pazienza, senza forzare i tempi. Lo vuole al 100% principalmente con il Leverkusen all’Olimpico.

Wijnaldum, invece, è quasi pronto a rientrare perché la lesione muscolare è praticamente smaltita. Ci sta provando anche Belotti perché vuole fornire a Mourinho un’alternativa ad Abraham qualora l’inglese avesse bisogno di rifiatare.