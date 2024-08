Il Messaggero (D. Aloisi) – Domenica, “prima” all’Olimpico: c’è l’Empoli ed è già pienone, come accade da 58 match consecutivi. La squadra di D’Aversa, reduce dal pareggio in casa con il Monza, l’anno scorso a Roma ne ha presi 7. De Rossi cerca la vittoria che è mancata a Cagliari: ritroverà Paredes – squalificato – dopo il ‘no’ all’Arabia. Ha messo minuti nella gambe con la Primavera giocando un’ora e ha bisogno di ritrovare la migliore condizione, essendosi aggregato alla squadra più tardi di tutti. DDR ha bisogno di lui: oltre a essere tatticamente insostituibile, è pure un talismano. Da quando è tornato ha saltato dal primo minuto sette partite in A. I giallorossi solo due volte hanno conquistato i tre punti.