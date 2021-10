Contro l’Empoli la squadra base (compreso Vina)

Corriere dello Sport (R. Maida) – Torna la Roma A. Mourinho ha gestito le forze nella scomoda trasferta ucraina ma domenica contro l’Empoli riproporrà la formazione in cui crede di più. Da Abraham a Zaniolo, da Mkhitaryan a Mancini, saranno tutti titolari nell’ultima partita di campionato prima della sosta.

Dovrebbero esserci anche Karsdorp e Veretout, che neppure sono stati convocati per l’impegno di Conference contro lo Zorya: da Trigoria assicurano che fossero solo affaticati dal tour de force. E così è lecito attendersi la squadra-base, compreso Vina che ritrovato una buona condizione atletica dopo il pessimo derby e una settimana di allenamenti normale.

La logica dei sette cambi iniziali si dovrebbe dunque ripetere: dei titolari di ieri sera saranno confermati Rui Patricio, più Pellegrini, Cristante e Ibanez, che è destinato a riprendere il posto al centro della difesa a meno di un rilancio di Smalling.

La squadra è rientrata in nottata con un volo charter da Zaporizhia. E ha pernottato a Trigoria come accadde nella situazione analoga, dopo la trasferta a Trebisonda, per smaltire più rapidamente la stanchezza. Da stamattina si pensa solo all’Empoli.