Il Messaggero (D. Aloisi) – Difficile arrivare in Champions League, ma la Roma non può permettersi di smettere di sognare. I due pareggi con Juventus e Lazio hanno frenato la striscia di 7 vittorie di fila, ma non quella dei risultati utili arrivati a 16. Mai così bene dalla stagione 2016/2017 con Spalletti in panchina (17). Domani all’Olimpico arriva il Verona e i giallorossi vanno a caccia dei tre punti. Gruppo quasi al completo per Ranieri che ha perso Nelsson (out circa 15 giorni) e non avrà a disposizione Saud. Fuori ovviamente Dybala che ha iniziato la fase 2 del recupero. Ieri ha svolto terapie in piscina e potrà iniziare a lavorare con i pesi. Sarà allo stadio per rimanere al fianco dei compagni dalla panchina.

leri allenamento con un tutore sul ginocchio sinistro per Gourna-Douath mentre non erano presenti al Tre Fontane Gollini, El Shaarawy e Dovbyk. Lavoro personalizzato in palestra, ma nessun problema muscolare. Semplice gestione per tutti e tre. L’ucraino contro la Lazio ha disputato una partita opaca. Nessun tiro in porta ed è stato servito solamente 10 volte. Tra le partite con più di un tempo giocato ne aveva ricevuti di meno solo contro Tottenham, Eintracht e Genoa. E contro il Verona è aperto il ballottaggio con Shomurodov. Possibile turno di riposo per Artem. Claudio Ranieri tra oggi e domani scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Il primo è sul modulo. L’ipotesi di continuare con la difesa a 4 (provata anche ieri per alcuni tratti) resta viva. Soulé avrebbe la possibilità di partire di nuovo sulla fascia destra con Saelemaekers a sinistra.

Matias vuole trovare il primo gol in casa poiché sulla carta anche quello contro la Lazio era in trasferta. Col Verona all’andata la prima gioia in giallorosso e cerca continuità. Non segna in due gare di fila dalla passata stagione: anche in quel caso il primo arrivò con i biancocelesti. Forse un segno del destino. In caso di difesa a tre tornerà sulla trequarti vicino a uno tra Baldanzi e Pellegrini o in coppia con Shomurodov in attacco. E ieri ha affinato l’intesa con l’uzbeko realizzando un bel gol dopo uno scambio nello stretto. Scalpita in mezzo al campo Pisilli. L’ultima gara da titolare in campionato è quella del 24 febbraio contro il Monza. Spera in una chance anche Hummels che è tornato a parlare di Juric lanciando delle frecciatine: “Con lui allenamenti e partite modeste”.