Continua la ricerca del direttore sportivo: Emenalo e Boldt fuori dai giochi

La Roma continua i casting per il profilo del nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, il club giallorosso ha in programma altri colloqui. Per adesso, Michael Emenalo e Jonas Boldt sono fuori dai giochi. Il tedesco, attualmente all’Amburgo, ha avuto contatti con i Friedkin ma i colloqui non sono andati a buon fine.