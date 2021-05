Conte su Mourinho: “Ci siamo chiariti, c’è grandissimo rispetto. Anche in Italia non ci risparmieremo i colpi”

Antonio Conte, intervistato da “Le Iene” dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter, ha commentato anche l’approdo in Italia di Mourinho. I due quando allenavano in Inghilterra hanno vissuto qualche attrito. Ecco le parole dell’ex Juve:

“Mourinho che torna in Italia è una bellissima notizia per tutti quanti. Gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l’Inter. Litigi in passato? Ci siamo chiariti, c’è grandissimo rispetto. Quando c’è competizione mors tua vita mea. Di certo anche qui non ci risparmieremo i colpi”.