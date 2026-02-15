Dopo il pareggio maturato tra Napoli e Roma, Antonio Conte parla della partita ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI CONTE

Vi lascia soddisfatti il fatto che avete dato tutto e se si poteva fare un po’ di più?

“Innanzitutto ringrazio i tifosi della curva che hanno riconosciuto quello che stiamo facendo questa stagione e che stiamo onorando la maglia del Napoli, nonostante le difficoltà. Rimontare la Roma 2 volte non è facile e penso che alla fine forse meritavamo un po’ di più noi. Tutto sommato è stata una bella partita, all’inglese. Il nostro futuro per l’anno prossimo si deciderà in queste 23 partite per capire in quale coppa europea giocheremo“.

Quali sono le caratteristiche di Alisson Santos e se sei soddisfatto del suo impatto?

“Sia Giovane che Alisson sono due ragazzi che il club ha preso nel mercato di gennaio sapendo che noi potevamo fare mercato solo a tasso zero. Si allenano con noi da poco ma stanno entrando nei meccanismi. Alisson salta di più l’uomo invece Giovane è un po’ più punta. Ma sono ragazzi bravi senza presunzioni che stanno capendo le nostre dinamiche“.

Come sta Rrahmani?

“Non lo so come sta. Tanto uno in più o uno in meno non è un problema. Parliamo sempre di infortuni ormai sta diventando una cosa stupita“.