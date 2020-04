Conferenza stampa Conte: prolungato il lockdown fino al 3 maggio

Era trapelata nelle ultime ore la notizia di un prolungamento del lockdown fino al 3 maggio, al fine di continuare a combattere l’incremento di casi di Covid-19 in Italia. Tale decisione è stata confermata da Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in diretta da Palazzo Chigi, ha comunicato la proroga delle misure restrittive che ormai da un mese coinvolgono tutto il Paese. Queste le sue parole:

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una misura difficile ma necessaria, della quale mi assumo tutta la responsabilità. Il comitato tecnico scientifico ha dato conferma dei segnali incoraggianti, le misure fin qui adottate stanno funzionando. L’Italia si sta dimostrando un esempio per gli altri paesi. Per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti, sarebbe una grande frustrazione per tutti ripartire da capo, con aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dobbiamo mantenere alta la soglia dell’attenzione, anche adesso durante la pasqua, il 25 aprile e il 1 maggio. L’auspicio è che dopo il 3 maggio con cautela si possa ripartire, gradualmente. Dobbiamo continuare a rispettare le regole e mantenere le distanze sociali. La proroga vale anche per le attività produttive, continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto. Vogliamo allentare le misure per far ripartire quanto prima il motore del nostro Paese a pieno regime, ma dobbiamo attendere ancora. Per quanto riguarda le variazioni, c’è qualche variazione. Riapriamo cartolibrerie, librerie e negozi per neonati dal 14 aprile, con ponderazione”.