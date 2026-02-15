In vista del big match tra Napoli e Roma, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI CONTE

Come sta la squadra? Che settimana è stata dopo l’uscita dalla Coppa?

“Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como, ci sta poi a uscire ai rigori ai quarti di finale. La squadra è in buone condizioni, stiamo facendo ottime partite. C’è poco da dire a questi ragazzi, stiamo trovando sempre delle soluzioni diverse perché c’è sempre qualcosa da aggiustare, venendo a mancare qualcuno“.

Nella gara di andata avete aggredito la Roma fin dal primo minuto. Che partita hai preparato per questa sera?

“La solita nostra gara. Non faremo una gara d’attesa, andremo a cercare di conquistare la palla, ad aggredire la Roma come facciamo con tutti poi cercheremo di trovare delle soluzioni quando avremo la palla. La Roma è un’ottima squadra, anche loro fanno dell’intensità e dell’aggressione la loro arma vincente, può uscire una bella partita“.