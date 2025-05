A tre giornate dalla fine del campionato, con il Napoli ancora in lotta con l’Inter per lo scudetto, il futuro di Antonio Conte rimane in bilico nonostante il contratto in scadenza nel 2027. La Juventus osserva attentamente la situazione, pronta a cogliere l’occasione in caso di separazione.

Secondo quanto è riportato da Tuttomercatoweb.com, nel frattempo Aurelio De Laurentiis si muove dietro le quinte: per non farsi trovare impreparato, avrebbe intensificato i contatti con Massimiliano Allegri, con cui vanta un rapporto solido.