Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista al tabloid inglese Telegraph dove ha confermato la sua voglia di tornare ad allenare. In Italia le squadre accostate all’allenatore pugliese sono Milan, Napoli e Roma, ma non manca l’interesse anche di alcuni club esteri. Queste le sue parole:

L’obiettivo?

“Per essere celebrato, devo vincere. Altrimenti gli altri aspettano di festeggiare il mio fallimento. Questa è la verità. La mia storia dice che nei miei club sono sempre arrivato in una situazione difficile e con problemi, io costruisco sempre”.

Il quarto posto al Tottenham?

“Per me festeggiare il quarto posto e la qualificazione in Champions League è stato davvero strano. Alla fine della partita contro il Norwich ho chiamato il mio staff e ho detto ‘Attenzione, non abituatevi a festeggiare una qualificazione in Champions League’. Sono stato molto chiaro. Abbiamo fatto il massimo, con tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare il quarto posto è stato un miracolo. Ma non abbiamo festeggiato come se fosse un miracolo perché sono abituato a vincere”.

Futuro?

“Ho preso questo tempo per me, per la mia famiglia e per andare a trovare i miei genitori. Mio padre mi ha spinto a rientrare in fretta, ma è importante ricaricarsi, fisicamente e mentalmente. Adesso il mio unico problema è che ho troppa energia e sto dando fastidio a mia moglie!”.