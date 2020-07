Il Messaggero – Un dubbio che attanaglia Antonio Conte: chi schierare tra Borja Valero ed Eriksen dietro al tandem offensivo Sanchez-Lautaro Martinez. Lo spagnolo è in vantaggio sul danese, mentre Barella torna titolare dal primo minuto accanto a Brozovic. Dall’inizio invece non ce la farà Lukaku, che salvo sorprese andrà in panchina. In difesa ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.