Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, è previsto entro il weekend un nuovo contatto tra la Roma e l’entourage di Julio Enciso. I giallorossi stanno valutando la possibilità di un prestito con opzione di riscatto, mentre il Brighton – proprietario del cartellino – spinge almeno per inserire l’obbligo. L’attaccante paraguaiano, il cui contratto scade nel 2026 con opzione fino al 2027, è seguito anche dal Palmeiras, che ha messo sul tavolo un’offerta da 10 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. Enciso, però, avrebbe espresso la volontà di restare in Europa.

