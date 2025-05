La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Il toto allenatore in casa Roma resta caldo: tra i nomi spunta Nuno Espírito Santo, in rotta col Nottingham Forrest dopo un rimprovero pubblico del patron Marinakis. L’ex tecnico di Valencia e Tottenham è ancora in corsa per la Champions e ha un contratto fino al 2026, ma la Roma avrebbe già avviato i primi sondaggi per un biennale.

Curiosamente, il CEO del club inglese è l’ex giallorossa Lina Souloukou. Intanto, è stata smentita con fermezza la voce di un clamoroso accordo con Klopp. Si raffredda la pista Gasperini, mentre restano vive le opzioni estere, come Hutter del Monaco. Tra gli italiani resiste Sarri. Sul mercato attaccanti, in pole c’è Lucca, ma piace anche Emegha dello Strasburgo.