Contattato anche Amelia per lo staff di Mourinho. Savorani potrebbe seguire Fonseca

La Roma si prepara all’arrivo di Mourinho nella Capitale e cresce l’attesa per capire chi selezionerà per il suo staff di collaboratori. Nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di Daniele De Rossi e Francesco Totti (che ha smentito di essere stato contattato). Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, nella lista dei papabili è finito anche Marco Amelia, attualmente tecnico del Livorno, sotto contratto con il club toscano fino a fine stagione. L’ex portiere del Milan ha un ottimo rapporto con lo Special One, da quando il portoghese lo chiamo al Chelsea nel 2016 per sopperire all’infortunio di Courtois.

“Con i giallorossi ho fatto tutto il settore giovanile, dagli esordienti alla prima squadra. Ho scelto di andare via con la voglia di tornare, ma non c’è stata l’occasione” aveva dichiarato proprio Amelia in un’intervista di qualche mese, ma il casting non è ancora concluso. Sicuramente, Mourinho porterà con sé nella Capitale il suo vice, Joao Sacramento, Carlos Lalin (preparatore atletico) e Giovanni Cerra (team analyst), oltre al preparatore dei portieri Nuno Santos. Quest’ultimo in particolare prenderà il posto di Savorani, che a fine stagione lascerà la squadra e probabilmente seguirà Fonseca nella sua prossima avventura.