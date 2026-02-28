Cresce l’attesa per Roma-Juventus, una delle notti più sentite dal popolo giallorosso. Domani lo Stadio Olimpico è pronto ad accogliere migliaia di romanisti per una sfida che vale molto più dei tre punti. L’atmosfera si preannuncia caldissima, con l’impianto vicino al tutto esaurito e la Curva Sud pronta a trascinare la squadra fin dal riscaldamento.

A rendere ancora più speciale il prepartita sarà la presenza di Marco Conidi, voce storica e profondamente legata ai colori giallorossi. Il cantautore salirà sul palco allestito sotto la Sud intorno alle 20:30 per eseguire dal vivo “Mai sola mai”, uno degli inni più amati e cantati dal tifo della AS Roma. Voce e pianoforte, emozione pura e un coro che si preannuncia assordante: sarà questo il preludio alla sfida contro la Juventus. Un momento che promette di unire ancora di più squadra e tifosi, nel segno dell’orgoglio romanista e di quell’amore che, come recita l’inno, non lascia mai sola la Roma.