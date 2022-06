Ebrima Darboe scenderà in campo dal 1′ nella sfida delle 18:00 tra Congo e Gambia, valida per le qualificazioni alla prossima edizione dell’Africa Nations Cup. Il c.t. Tom Saintfiet ha scelto di schierare il calciatore giallorosso nella formazione titolare, come rende noto la nazionale tramite i canali ufficiali.