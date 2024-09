Il Tempo (M. Cirulli) – Angeliño confermato, Baldanzi ancora dal primo minuto. Dopo le fatiche di coppa Juric è pronto a cambiare ancora formazione per cercare di ruotare i giocatori a disposizioni ed evitare ulteriori infortuni. In difesa riposerà Hermoso. Lo spagnolo con l’Athletic è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti e dopo 4 mesi di assenza si preferisce concedergli un turno di riposo. Al suo posto insieme a Mancini e N’Dicka tornerà Angeliño, uno dei migliori in campo nella serata di coppa. Al suo posto sulla fascia sinistra e pronto El Shaarawy, mentre sul lato opposto probabile il recupero di Celik dopo esser uscito a gara in corso per un indurimento all’adduttore destro contro i baschi.

A centrocampo è lotta a 3 per due maglie, con Cristante e Koné in vantaggio su Pisilli. Dubbi anche sulla trequarti dove lo stesso prodotto della primavera e Soulé insidiano Pellegrini, che farà comunque di tutto per esserci. Sicuro del posto invece Baldanzi, che dovrà confermare le ottime uscite con Udinese e Athletic. Guiderà l’attacco giallorosso Dovbyk, alla ricerca del quarto gol consecutivo in tutte le competizioni e il terzo in Serie A per scalare la classifica capocannonieri.