Confermati gli undici della stracittadina

Il Tempo (E. Zotti) – José Mourinho non sembra intenzionato a cambiare. A Marassi il tecnico giallorosso dovrebbe mandare in campo la stessa formazione che due settimane fa ha archiviato la pratica derby in soli 40′. A comporre la linea a tre davanti a Rui Patricio saranno ancora Mancini, Smalling e Ibanez: il brasiliano è in vantaggio nel ballottaggio con Kumbulla.

Dopo l’ottima prestazione fornita contro la Lazio, Sergio Oliveira tornerà a far coppia con Cristante mentre ad agire sulle fasce saranno ancora Karsdorp e Zalewski. Confermato in blocco anche il reparto offensivo, con la coppia composta da Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Tammy Abraham. Oltre a Zaniolo e Spinazzola mancherà anche Jordan Veretout: il francese non si è mai allenato durante la settimana ed è ancora sulla lista degli indisponibili.