Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

Domani alle 20:45, la Roma affronterà allo stadio Olimpico la Cremonese, sfida valida per la 26° giornata del campionato di Serie A. In occasione della vigilia del match, il mister giallorosso Gasperini ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi.

Le parole di Gasperini:

Sulla coppia Zaragoza-Pellegrini e i margini di miglioramento di entrambi:

“Pellegrini ha giocato con continuità e ci può stare un momento dove sia meno brillante. Già domani può dare un grande contributo. Per Zaragoza dobbiamo dargli tempo l’abbiamo buttato subito dentro ma ha le qualità giuste”

Verranno fatte scelte anche in base ai diffidati? le condizioni di Dybala

“Domani dobbiamo giocare al massimo e non possiamo guardare più in là. Paulo domani non farà parte della partita, sta continuando la cura . Come altri si sta applicando al massimo per recuperare, ma il fastidio continua”

Sul recupero degli infortuni e la gestione :

“È sempre stato così. La maggior parte degli infortuni avviene in gara . Io ho 14/15 giocatori che non si sono mai infortunati ma ho giocatori come Dovbyk Ferguson, Dybala, Bailey, El Shaarawy che hanno avuto infortuni gravi e che sono stati fuori per mesi. Di riflesso per fortuna ho gente che recupera presto come Koné.”

Soulé domani sarà a disposizione? Un giudizio su Venturino e Vaz :

“Soulé difficilmente sarà della partita perché è stato fermo tutta la settimana. Venturino e Vaz sono due giocatori giovanissimi che sono stati buttati subito dentro per necessità ma anche per capire. Venturino è in prestito ma è in un ruolo dove avevamo una carenza. Vaz è stato un investimento importante perché è un ragazzo giovanissimo. Su di lui pesa di più quanto è stato speso sennò si guarderebbe in un altra ottica. Sto cercando di capire quan to sarà utile in futuro, ma nell’immediato non è facile”

Che idea si è fatto sulla riforma del sistema arbitrale:

“Io ho toccato solo degli argomenti non riferiti ad episodi nello specifico. era riferito alle simulazioni, ai falli di mano e ai contatti che creano grandi problemi per tutti. Questo è un non regolamento che nn è più condiviso e interpretato male. Il calcio è uno sport di contatto se a me togli il contatto il calcio mi piace di meno. Non è solo domenica scorsa che è successo l’episodio di Kalulu e Bastoni, ce ne sono altri.”

Sull’impatto di Malen in Inghilterra e in Italia:

“Io credo che il campionato italiano per gli attaccanti sia più difficile di altri. Lui è un giocatore che giocava nell’Aston Villa e in nazionale. Il motivo principale che l’ha convinto a venire è che gli ho subito detto che avrebbe giocato lì (punto) e lui voleva questo. Per me il suo ruolo è quello.”

Che cosa avete mangiato a cena con Totti?

“Se fossimo andati a cena non ci sarebbe niente di male. Comunque se chiedete a me Totti è un grande risorsa e avrei anche delle idee. “

Vede ancora le potenzialità qui a Roma di raggiungere grandi obiettivi o ha avuto ripensamenti?

“No no. Come disse Ranieri all’inizio questo deve essere un anno di ricostruzione. Sono io che mi sono imposto la Champions. Sono venuto qua per costruire qualcosa di forte e non per mettere le mani avanti. Quello che è stato in questi mesi compresi i due mercati è rivolto a quello. Chi dice che è difficile lavorare qui sbaglia , anzi.”

A che punto siamo ?

“Non lo so, per me è sempre migliorabile , ma rispetto alla partita con la Cremonese dell’anno scorso stiamo lavorando superando anche alcune emergenze.”

Cosa le sta piacendo di più della Roma dopo il mecato invernale?

“Secondo me stiamo già lavorando bene. Purtroppo stiamo iniziando a perdere diversi giocatori e soprattutto tutti e 4 in attacco e non sappiamo quando li recupereremo. sto cercando di tirare il più possibile Venturino e Vaz, Zaragoza è appena arrivato. Malen è già pronto e se non fosse arrivato sarebbe stato un problema. Tra 15 giorni torneremo a giocare ogni 3 giorni e quindi la maturazione di alcuni ragazzi è importante.”

Quale sarà la coppia domani e se c’è la possibilità di vedere Koné e Pisilli insieme

“Sono 4 giocatori che stanno facendo molto bene. Dobbiamo capire se possiamo impiegarli più avanti come Pellegrini vista l’emergenza. però quello del centrocampo è un reparto coperto e forte. Quando torneremo a giocare le coppe ci saranno molto utili.”

È cambiato qualcosa rispetto alla gara d’andata nel carattere?

“Secondo me quello è rimasto sempre lo stesso. Sin dall’inizio ho avuto un gruppo forte caratterialmente. Credo che il merito di questa stagione finora sia la voglia e la determinazione degli stessi calciatori. Domani sarà una partita difficile. In questo momento i punti iniziano a pesare per tutti e le partite diventano più equilibrate. Noi abbiamo mille motivazioni per far bene. Se finesse oggi il campionato saremmo premiati quindi sta a noi non sbagliare.”