Conference League – La Roma affronterà la vincente tra Trabzonspor e Molde

Pagine Romaniste – Il sorteggio di Nyon ha dato il responso. La Roma inizierà la sua stagione con il percorso in Conference League affrontando la vincente tra Trabzonspor e Molde. Insomma le squadre da evitare. La squadra di Mourinho, che figura come testa di serie e che fa parte del Gruppo 4, è stata sorteggiata per l’ultimo turno prima dei gironi (ai giallorossi è stato assegnato il numero 4 al sorteggio) come avversaria di una tra i turchi e i norvegesi, ovvero le squadre più ostiche. Il match d’andata si giocherà il 19 agosto fuori casa, mentre il ritorno all’Olimpico il 26.

SORTEGGIO

14:20 – Termina il collegamento con Nyon.

14:17 – La Roma affronterà la vincente tra Molde e Trabzonspor.

14:15 – Inizia il sorteggio del gruppo 4.

14:10 – Verranno sorteggiati gli accoppiamenti dal gruppo 1 al gruppo 3.

14:05 – Si inizia dal sorteggio del percorso campioni.

14:00 – Inizia il collegamento con Nyon.