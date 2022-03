Conference League, il Vitesse si prepara per il match: “Tutti i sogni portano a Roma”

Torna la Conference League. La Roma di Mourinho alle ore 18.45, dopo un trend positivo confermato nel match contro l’Atalanta, affronterà il Vitesse in quella che sarà la gara di andata degli ottavi di finale della competizione europea. Il ritorno è previsto per il 17 marzo, quando gli olandesi saranno ospiti all’Olimpico. La società, per caricare la sua tifoseria, ha pubblicato su Twitter un video per presentare questo match.