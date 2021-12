Conference League, il Tottenham è ufficialmente eliminato dalla competizione – IL COMUNICATO

Arriva la tegola per il Tottenham. La squadra di Antonio Conte è ufficialmente eliminata dalla Conference League. La decisione dopo i tantissimi casi Covid che hanno colpito gli inglesi e l’impossibilità di trovare una data per giocare il match contro il Rennes. Gli Spurs perdono 3-0. Il comunicato della UEFA:

A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League (“UECL”) 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC – in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito – impossibile giocare.

La questione è stata sottoposta all’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA, per una decisione da prendere in conformità con l’Allegato J del Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22). Sulla base dell’Articolo 30 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA e date le circostanze urgenti della questione, il presidente ad hoc dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina ha deferito il caso all’Organo di Appello.

Il Presidente dell’Organo di Appello UEFA ha preso la seguente decisione:

– Di dichiarare la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC, inizialmente prevista per il 9 dicembre 2021, in quanto annullata dal Tottenham Hotspur FC, che pertanto si ritiene abbia perso il partita 0-3 in conformità con l’Allegato J.3.1 al Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22).