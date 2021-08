Conference League, Gervinho e Peres con il Trabzonspor o il Molde per il via

Il Messaggero (S.Carina) – Il prossimo avversario per il debutto in Conference League (andata in trasferta il 19, ritorno all’Olimpico il 26) uscirà dalla vincente tra i turchi del Trabzonspor (che ritornano in Europa a distanza di due stagioni, dopo l’esclusione per violazione del Fair Play Finanziario) e i norvegesi del Molde. Da un lato Hamsik e gli ex Bruno Peres e Gervinho, dall’altra la capolista dell’Eliteserien, +5 sulla seconda, il Bodo-Glimt, che in panchina ha il 51enne Moe. Quanto basta al sito del club per giocare sui social, ipotizzando un “Mou contro Moe“. Prima, però, il Molde dovrà superare il Trabzonspor che ha chiuso al quarto posto l’ultima Super Lig. La squadra allenata da Avci potrebbe essere rivoluzionata ulteriormente dal mercato: il club di Trebisonda è in trattativa con il Chelsea per ottenere il prestito di Batshuayi.