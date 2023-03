Finisce la Conference League per la Lazio di Maurizio Sarri. Il prossimo avversario della Roma in campionato cade nel ritorno degli ottavi di Conference League contro l’AZ. I biancocelesti perdono per 2-1 subendo le reti di Karlsson al 28′ e di Pavlidis nel 62′, inutile la rete di Felipe Anderson nel primo tempo.