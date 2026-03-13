La corsa al quarto posto in Serie A entra nel vivo e promette scintille fino all’ultima giornata. Roma, Como e Juventus sono racchiuse in pochi punti e pronte a giocarsi tutto nelle prossime settimane. Domenica i giallorossi affronteranno il Como in uno scontro diretto che potrebbe pesare molto sulla classifica, mentre i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro l’Udinese.

Alla vigilia della sfida con i friulani, il talento portoghese Francisco Conceição ha parlato in conferenza stampa, sottolineando innanzitutto il valore dell’avversario. Secondo l’esterno bianconero, l’Udinese è una formazione solida, dotata di grande fisicità e di giocatori offensivi capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Proprio per questo la Juventus dovrà affrontare la partita con grande attenzione, cercando però di proseguire il percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane. Guardando alla lotta per un posto in UEFA Champions League, Conceição si è mostrato convinto delle potenzialità della sua squadra. Il numero 7 bianconero ritiene che la Juventus possieda qualità tecniche e caratteriali per restare pienamente in corsa e competere con le dirette rivali. L’obiettivo immediato, però, resta quello di conquistare i tre punti nella prossima partita, fondamentale per rimanere agganciati alle posizioni alte della classifica.

Il portoghese ha poi speso parole di grande apprezzamento per il lavoro dell’allenatore Luciano Spalletti. Secondo Conceição, il tecnico ha portato idee, entusiasmo e una mentalità offensiva che spinge la squadra a cercare il dominio del gioco. La Juventus, ha spiegato, riesce spesso a creare numerose occasioni, ma deve continuare a migliorare per trasformare le prestazioni in vittorie con maggiore continuità.