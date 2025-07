Il Messaggero (S. Carina) – Con El Aynaoui, Ferguson, e i prossimi arrivi di Wesley (25 milioni più bonus) e Ghilardi (prestito con obbligo a 11 milioni), la nuova Roma prende forma. I due sono attesi a Trigoria nei prossimi giorni, dopo che Flamengo ed Hellas hanno chiuso per i rispettivi sostituti.

Gasperini continua a lavorare sul 3-4-1-2 e aspetta l’esterno offensivo mancino: il preferito resta Raspadori, ma trattare col Napoli non è semplice. Sul taccuino anche Tzolis del Bruges (21 gol in stagione), Fabio Silva (Wolverhampton) e Paixao del Feyenoord, vicino però al Marsiglia per 30 milioni più 5 di bonus.

Massara punta ora a sfoltire la rosa per alleggerire i costi e completare l’organico. Nessuno è considerato incedibile, ma le offerte ricevute finora non sono state ritenute congrue. Gasp, maestro di plusvalenze a Bergamo (410 milioni), è pronto a ripetersi anche in giallorosso.