Con Mertens tutto in gioco

Allora, resta o parte? Perché adesso più che mai può succedere qualsiasi cosa nel futuro di Dries Mertens. Per restare al Napoli il belga ha abbassato notevolmente le richieste iniziali, non esige più un triennale ma gli basta un biennale e vuole la garanzia, da De Laurentiis, che i partenopei restino competitivi. Il numero 14 azzurro potrebbe anche valutare la partenza, è in scadenza a giugno, e su di lui c’è il forte interesse della Roma e dell’Inter. Ma, forzando la mano, potrebbe anche andare all’estero, magari al Dortmund o in Cina, nonostante le regole restrittive sugli stipendi appena introdotte. Lo riporta Il Corriere dello Sport.