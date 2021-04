Con il Bologna c’è Karsdorp e aria di tridente spagnolo

I giallorossi infatti dopo le fatiche di Amsterdam sono tornati solamente ieri pomeriggio nella Capitale dopo aver svolto l’allenamento di scarico nell’hotel, e questa mattina alle 11 sosterranno la seduta di rifinitura. La squadra avrà quindi a disposizione un unico allenamento per preparare il match con gli emiliani, senza però affaticare i muscoli e facendo attenzione al pericolo infortuni.

Come quello subìto da Spinazzola al 29′ del primo tempo per un problema al flessore della coscia sinistra. A Trigoria sperano che possa trattarsi soltanto di un risentimento muscolare. Il giocatore è riuscito a lavorare un po’ in palestra, ma la sensazione è che che possa saltare sia la gara col Bologna, sia il ritorno di Europa League.

Dando per scontata la presenza di Pau Lopez tra i pali, il portoghese domani potrebbe optare per il terzetto difensivo composto da Mancini, Ibanez e Fazio, anche se non si può escludere il ritorno di Karsdorp tra i centrali come accaduto contro il Sassuolo. Nella prima ipotesi l’olandese andrebbe a occupare la fascia destra, con Bruno Peres a sinistra e la coppia Villar–Veretout in mezzo al campo. Lorenzo Pellegrini ha recuperato dal brutto pestone rimediato con l’Ajax ma potrebbe beneficiare di un turno di riposo lasciando spazio a Pedro per un tridente offensivo tutto spagnolo con Carles Perez e Borja Mayoral.