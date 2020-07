Con Ibanez la Roma è già nel futuro

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Guardando le partite della Roma in televisione, dal suo salotti di casa, Petrachi potrebbe essersi lasciato scappare un sorriso amaro. Perché il suo Roger Ibanez sabato sera contro il Brescia ha giocato la sua terza partita consecutiva da titolare, mostrando miglioramenti e quel potenziale che aveva spinto il diesse ad acquistarlo a gennaio dall’Atalanta. Il difensore brasiliano è un giocatore di prospettiva che Fonseca è stato costretto ad utilizzare in questa fase. Il giocatore ha risposto presente e il tecnico sta cominciando ad apprezzarlo. Le sue prestazioni non sono state tutte perfette, anzi, in ogni gara ci sono stati diversi errori. Il ragazzo però sta trovando sempre più fiducia grazie all’aiuto dei compagni. Fiducia, carattere e determinazione, Ibanez passo dopo passo si sta costruendo il presente e il futuro in giallorosso.