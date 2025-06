Con Gasperini calcio da Premier. E per i nuovi gol spunta Krstovic

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Con Gasperini in panchina cambieranno diverse cose. Ad iniziare dalle sedute di allenamento. A Trigoria sbarcherà un calcio da Premier, fatto di atletismo e aggressività. Il ritiro dovrebbe cominciare il 10 luglio al Fulvio Bernardini, per poi proseguire in Inghilterra.

Ci sarà Svilar? La Roma sta preparando una terza offerta. Da capire se soddisferà Svilar. In caso contrario la rivoluzione inizierà da qui, con i soldi di una possibile cessione da girare per il mercato in entrata. Piace Krstovic per la sua mobilità.