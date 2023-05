Comunicato ufficiale Roma: rinnovo fino al 2026 per il giovane Joao Costa Cesco – FOTO

La Roma ha da poco ufficializzato il rinnovo di contratto per il giovane Joao Costa Cesco. Continua il lavoro della dirigenza giallorossa per blindare i futuri talenti del settore giovanile, l’esterno di Guidi classe 2005 ha rinnovato fino al 30 giugno 2026. “Congratulazioni” recita il tweet della Roma, in allegato una foto che ritrae il brasiliano classe ’05 con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile.

🤝 Joao Costa Cesco rinnova fino al 30 giugno 2026 Congratulazioni! 👏#ASRoma pic.twitter.com/JFDsGvqodm — AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2023