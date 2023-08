Adesso è ufficiale: Giacomo Faticanti si trasferisce a Lecce a titolo definitivo. Dopo l’accelerata di mercoledì tra Pantaleo Corvino e Tiago Pinto la trattativa si è chiusa in poco tempo. È la stessa società a darne nota tramite un comunicato ufficiale.

“L’AS Roma comunica di avere ceduto a titolo definitivo Giacomo Faticanti al Lecce. Cresciuto nel Settore Giovanile giallorosso, Faticanti ha vinto la Coppa Italia Primavera 2022-23. La sua unica presenza in Prima Squadra risale alla partita in Europa League con HJK Helsinki, il 27 ottobre 2022. In bocca al lupo, Giacomo!”.