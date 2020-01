Comunicato ufficiale AS Roma – Bryan Cristante ha rinnovato fino al 2024

AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2024.

“Sono contentissimo di aver rinnovato”, ha dichiarato il centrocampista giallorosso. “Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.

Cristante, classe 1995, è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando finora 54 presenze e cinque gol. “Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma”, ha dichiarato il direttore sportivo Petrachi. “Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano”.

✍️ Bryan Cristante ha rinnovato! ✍️ Il centrocampista si lega all’#ASRoma fino al 2024 🐺 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2020