C’era già la semi-ufficialità della permanenza di Maxime Gonalons al Granada, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale della società spagnola. Il centrocampista rimane in Liga dopo che la squadra biancorossa ha ottenuto la salvezza in questo campionato. La Roma, per l’obbligo di riscatto, avrà 4 milioni di euro.

LINK AL COMUNICATO