Comunicato ufficiale Galatasaray – Risolto il contratto con Steven Nzonzi

Steven Nzonzi non è più un calciatore del Galatasaray. Ad annunciarlo è proprio il club turco attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Quindi nessuna commissione sarà pagata al giocatore e al club capitolino per il resto della stagione.

Profesyonel Futbolcu Steven N’kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir. pic.twitter.com/X2a9k0cYST

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2020