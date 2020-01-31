Il Tornatora

Comunicato ufficiale Galatasaray – Risolto il contratto con Steven Nzonzi

di Redazione Gennaio 31, 2020

Steven Nzonzi non è più un calciatore del Galatasaray. Ad annunciarlo è proprio il club turco attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Quindi nessuna commissione sarà pagata al giocatore e al club capitolino per il resto della stagione.