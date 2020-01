Comunicato ufficiale AS Roma, stretto un accordo con il gioco digitale Sorare

Il gioco digitale Sorare e l’AS Roma hanno stretto un accordo innovativo che permetterà agli appassionati di calcio di sfruttare i benefici del blockhain card gaming.

Sorare è un gioco di calcio che sfrutta la tecnologia blockchain e che permette di collezionare e scambiare delle player card digitali con le quali costruire la propria squadra e provare a vincere premi settimanali. Per decenni gli appassionati di calcio hanno collezionato e giocato con le figurine, ma parlando del mondo digitale, nulla di simile era stato creato. Gli attuali giochi digitali sfruttano degli oggetti virtuali la cui quantità non è limitata e che non sono di proprietà di chi li utilizza per giocare.

Le player cards di Sorare sono delle carte virtuali da collezione di cui i giocatori entrano in possesso e che possono essere scambiate in un gioco globale. Sorare è già licenziatario ufficiale di più di 30 club tra i quali Atletico Madrid, Valencia e Schalke 04, con decine di nuove squadre pronte a unirsi entro la fine di questa stagione. In Sorare, i manager schierano la propria squadra composta da 5 player card per sfidare gli avversari in campionati di Fantasy Football con la possibilità di vincere dei premi e di sbloccare nuovi livelli. Tutti i manager sono classificati in base alle reali performance dei propri giocatori in campo e ai punti bonus legati al valore delle proprie card. Per maggiori informazioni su Sorare, visitate il sito sorare.com.

“Siamo molto orgogliosi di questo accordo con un club così importante del calcio italiano”, ha dichiarato Nicolas Julia, cofondatore e CEO di Sorare. “Li ringraziamo per la loro fiducia. Questo per noi rappresenta un nuovo passo nella nostra missione di coinvolgere il migliori club del calcio mondiale”.

