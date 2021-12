Comunicato ufficiale AS Roma, partnership con REPX: nasce la carta prepagata giallorossa

Grazie alla partnership con REPX, i tifosi della ROMA di tutta Europa potranno ricevere l’innovativa carta prepagata della loro squadra del cuore

Una carta prepagata dedicata ai tifosi dell’AS Roma, che aprirà la strada a una serie di “esperienze” esclusive appositamente progettate. Il Club è particolarmente soddisfatto nel poter offrire propri tifosi non solo un nuovo servizio che colorerà ancor di più di giallorosso le loro vite, ma un prodotto non tecnologicamente avanzato e fortemente improntato a premiare la loro fedeltà.

REPX è una società fintech inglese con DNA italiano, attiva nel settore dei pagamenti con la commercializzazione di carte prepagate realizzate in co-branding. La Public Limited Company inglese, attraverso prodotti e una serie di applicazioni tecnologicamente avanzate – tutte basate su brevetti registrati – e un modello di business innovativo, permette a club sportivi, star del mondo dello spettacolo e dello sport, celebrità, influencer, brand e città ad alto appeal turistico, di avere una propria carta prepagata personalizzata, che – abbinata a una App – consente loro di connettere i propri follower in modo del tutto innovativo, aumentando così notevolmente il livello di engagement.

“Grazie alle carte prepagate realizzate in partnership tra REPX e AS ROMA – spiega Ian Clowes, CEO di REPX – i tifosi dell’AS Roma, oltre ai vantaggi economici tipici del possesso di una carta prepagata, potranno entrare in un mondo di “esperienze” uniche, grazie ad un canale di comunicazione esclusivo e quindi non anonimo, che permetterà loro di interagire con la propria squadra del cuore, accedendo ad offerte e novità esclusive riguardanti il merchandising, biglietti, inviti ad eventi speciali. REPX, infatti, rende un’esperienza sociale divertente, permettendo ai titolari di esprimere inequivocabilmente la propria passione nell’utilizzo della carta prepagata, ma, soprattutto, dando loro accesso a un mondo di privilegi a e all’oggetto della loro passione. Le carte prepagate garantiranno quindi ai tifosi giallorossi una serie di vantaggi e servizi personalizzati, fino alla possibilità di trasferire gratuitamente somme di denaro tra sostenitori, in tempo reale e con disponibilità immediata sul conto del destinatario, rafforzando ancora di più l’aggregazione e la fedeltà alla squadra”.

asroma.com