Comunicato ufficiale AS Roma, intervento perfettamente riuscito per Zaniolo. Resterà in Austria per i prossimi tre o quattro giorni

E’ l’inizio di una nuova avventura per Nicolò Zaniolo che questa mattina si operato al ginocchio per ricostruire il legamento crociato infortunato lunedì scorso contro l’Olanda. Intervento perfettamente riuscito come comunica anche una nota della Roma. Il giocatore rimarrà in Austria per qualche giorno prima di rientrare alla base:

“Nicolò Zaniolo si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato. L’intervento, effettuato dal Professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni“.