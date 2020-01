L’AS Roma comunica che Steven Nzonzi si è trasferito a titolo temporaneo allo Stade Rennais Football Club fino al 30 giugno 2020, con l’opzione per un ulteriore anno. Il centrocampista francese era passato in prestito al Galatasaray nell’estate del 2019. Nzonzi ha fatto il suo arrivo in giallorosso ad agosto del 2018, collezionando 39 presenze in una stagione.

