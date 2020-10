Comunicato ufficiale AS Roma, ceduto Kluivert in prestito al Lipsia

L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Lipsia i diritti alle prestazioni sportive di Justin Kluivert. Il calciatore giocherà nel club tedesco fino al 30 giugno 2021. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2018, l’attaccante olandese ha giocato 68 partite segnando 9 reti. Il Club augura a Justin le migliori fortune per la stagione in Bundesliga.

