Comunicato ufficiale AS Roma, Calafiori rinnova fino al 30 giugno 2025

L’AS Roma è lieta di annunciare che Riccardo Calafiori ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Il 18enne, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nello scorso campionato nel match vinto per 3-1 in casa della Juventus. In questa stagione ha trovato il suo primo gol da professionista nella sfida all’Olimpico contro lo Young Boys di Europa League.

“Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di diventare calciatore della Prima Squadra”, ha dichiarato Calafiori. “Sembra che io ci sia riuscito e forse ancora non me ne rendo conto. Cosa più bella al mondo non c’è”.