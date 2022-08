Comunicato ufficiale AS Roma, acquistato Brian Silva per la Primavera

Altri colpi in prospettiva per la Roma che continua a lavorare forte anche sul reparto Giovanile. Come comunicato dal profilo Twitter del Club giallorosso, è stato acquistato il difensore classe 2003 Brian Silva. Il francese proviene dal Jeanne d’Arc de Drancy e va a rinforzare la squadra di mister Guidi.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Brian Silva, difensore francese classe 2003, proveniente dal Jeanne d'Arc de Drancy.#ASRoma pic.twitter.com/71EXXbUcoD — AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2022