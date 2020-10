Comunicato Roma – Preso in prestito biennale Borja Mayoral dal Real Madrid

La Roma ha depositato il contratto di Borja Mayoral in Lega Calcio e, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato l’acquisto dell’attaccante spagnolo dal Real Madrid. Questo il testo completo del comunicato:

“L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto l’accordo, con il Real Madrid Club de Fútbol, per l’acquisto a titolo

temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Borja Mayoral Moya, a fronte di un corrispettivo pari a 2 milioni di euro. L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo che potrà essere esercitato nel corso della prima stagione sportiva, a fronte di un corrispettivo pari a 15 milioni di euro, ovvero nel corso della seconda stagione sportiva, a fronte di un corrispettivo pari a 20 milioni di euro. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2025“.