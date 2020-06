Roma, Pallotta non perdona: il ds Petrachi viene sospeso

Leggo (F. Balzani) – La breve era Petrachi è già finita. Da ieri, infatti, il dirigente salentino è stato sospeso dalla Roma e spogliato degli incarichi operativi sul mercato e nelle questioni tecniche. “L’AS Roma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. L’allenatore e la squadra saranno guidati dal CEO Fienga“, la nota ufficiale del club. Una punizione dall’alto per i troppi atteggiamenti definiti sopra le righe da Pallotta. L’ultimo riguarda l’attacco alla squadra definita poco concentrata a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Un’uscita pubblica che non è piaciuta a nessuno: da Fonseca ai giocatori, passando per la dirigenza. Lo stesso Fienga in questi giorni aveva provato a convincere Petrachi ad abbassare i toni dopo lo scambio di sms al veleno col presidente, ma l’ex ds granata ha continuato con accuse a vari livelli per le difficoltà di mercato, per le ingerenze di Baldini e per il presunto accerchiamento mediatico. Da oggi Petrachi non è più gradito a Trigoria. Fino alla cessione del club, al posto di Petrachi ci sarà De Sanctis con la collaborazione di Baldini.