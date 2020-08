Il nome di Marcello Carli, ex direttore sportivo del Cagliari, era stato accostato alla Roma per il post Petrachi. Nella giornata di oggi, invece, il dirigente toscano è stato annunciato come nuovo ds del Parma. Di seguito, parte del comunicato apparso sul sito ufficiale parmacalcio1913.com: ” Il Parma Calcio annuncia di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Marcello Carli. Il dirigente toscano ha firmato un contratto che lo legherà ai crociati fino al 30 giugno 2022“.