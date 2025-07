Il Messaggero (F. M. Magliaro) – Il 22 giugno i tifosi della Roma hanno celebrato i 98 anni dalla fondazione del club con una grande festa tra piazza Navona e via degli Uffici del Vicario, dove fu siglato l’atto costitutivo nel 1927. La giornata è iniziata con l’iniziativa del Roma Club Testaccio, che ha organizzato una riffa di beneficenza per sostenere il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Bambino Gesù.

In serata, centinaia di tifosi – famiglie, bambini e anziani – hanno risposto all’appello della Curva Sud e si sono ritrovati a piazza Navona per festeggiare tra cori, bandiere e fumogeni, ma con un invito alla responsabilità e al rispetto dei monumenti, in netto contrasto con le celebrazioni disordinate del 2020 a piazza di Spagna. A mezzanotte, come da tradizione, il tributo finale in via degli Uffici del Vicario ha chiuso la notte di festa in un tripudio di colori giallorossi e passione romanista.